iPhone 13 Pro Max in offerta a 843€ è da prendere subito (ricondizionato Amazon)

Acquistare un nuovo iPhone ricondizionato è sempre più conveniente: grazie a questa nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare iPhone 13 Pro Max con un netto taglio di prezzo e con la garanzia Amazon Renewed che certifica la disponibilità di uno smartphone ricondizionato e garantito che viene proposto in “condizioni eccellenti”.

Grazie all’offerta in corso, è possibile acquistare la versione da 128 GB dello smartphone al prezzo scontato di 845 euro mentre la versione da 256 GB è ora disponibile a 939 euro. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni. Per verificare le versioni di iPhone 13 Pro Max disponibili in sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 Pro Max: ricondizionato, garanito e con un ottimo prezzo

iPhone 13 Pro Max è ancora uno smartphone attuale e completo che non ha nulla da invidiare a iPhone 14 Pro Max. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici e del SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 Pro Max ricondizionato al prezzo scontato di 845 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB viene proposta al prezzo scontato di 939 euro.

Entrambe le varianti sono proposte con garanzia Amazon Renewed di 1 anno e sono disponibili con “condizioni eccellenti” ovvero senza danni visibili da almeno 30 centimetri e con una batteria dotata di una capacità di superiore all’80% rispetto a quella originale.

Gli sconti valgono solo per alcune colorazioni. Per questo motivo è necessario accedere subito alla pagina Amazon dello smartphone, tramite il link qui di sotto, e valutare l’effettiva disponibilità del modello desiderato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.