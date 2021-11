iPhone 13 Pro Max è in sconto su Amazon, ADESSO (pochi pezzi)

iPhone 13 Pro Max, edizione Grafite da 128GB di storage interno, è in sconto su Amazon in occasione del Cyber Monday. Come sempre, pochissimi pezzi a disposizione: lo porti a casa a 1199€ invece di 1289€. Spedizioni Prime, ma tempi di attesa un po' più lunghi del solito (quasi sempre non è mai “1-2 mesi”, come prudenzialmente riportato sull'inserzione).

iPhone 13 Pro Max in sconto su Amazon

Un melafonino che è per chi non vuole rinunciare al massimo in ogni ambito. Questo device è tanto, in tutto. Generose, ma non troppo, anche le dimensioni fisiche. In cambio però, si guadagna un pannello di ampie dimensioni e una resa mozzafiato in ogni contesto.

Prestazioni oltre ogni limite sotto ogni punto di vista: dalle performance del processore fino a foto e video, passando per l'autonomia energetica.

iPhone 13 Pro Max, non a caso, è uno degli smartphone più ambiti del momento. Inoltre, data la scarsa disponibilità, è anche uno dei più ricercati. Per questo, se è in sconto su Amazon in occasione del Cyber Monday, l'unica cosa saggia da fare è approfittarne e portarlo a casa a 1199€ invece di 1289€. Spedizioni gratis, garantite dai servizi Prime.