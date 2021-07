Le recenti indiscrezioni relative al nuovo iPhone 13 di Apple hanno rivelato una gamma di device molto diversa da quella che i fan si aspettavano. Di fatto, sembra che ci saranno diverse modifiche controverse alle funzionalità dei telefoni stessi. Non di meno, sono state rivelate alcune sorprendenti decisioni di progettazione sui dispositivi del marchio americano completamente nuove. Vediamole insieme.

iPhone 13: le novità che non ti aspetti

L'acclamato insider Apple di Bloomberg Mark Gurman e il popolare sito cinese MyDrivers hanno rivelato aggiornamenti contestuali ai display e alla tecnologia di ricarica della gamma iPhone 13.

Bloomberg per primo, e Gurman ha usato la sua newsletter Power On per ribadire che l'OEM di Tim Cook intende adottare batterie più resistenti con i nuovi modelli di melafonini, nonché pannelli ProMotion LTPO (ossido policristallino a bassa temperatura) capaci di generare un refresh rate fino a 120Hz sui modelli Pro della line-up 2021.

Questo conferma anche le diverse perdite precedenti, ma Gurman afferma che le grandi batterie inserite nei nuovi prodotti serviranno soprattutto per alimentare i display sempre attivi (Always On).

Il giornalista americano ritiene che questa sarebbe anche una funzionalità contestuale alle sole iterazioni Pro della serie, così come avverrà per la tecnologia della frequenza di aggiornamento variabile fornita dai display LTPO (possono passare dinamicamente da 1-120Hz) che permetteranno di risparmiare energia in modalità standby.

Per chi non lo sapesse, segnaliamo che, fin dal modello Series 5 di Apple Watch, l'azienda adotta pannelli Always On di tipo LPTO.

I rivali Android hanno funzionalità simili da diversi anni e la funzione è estremamente popolare e apprezzata dai fan. Detto questo, è uno shock sentire una nuova funzionalità trapelata da una fonte così affidabile in merito ai nuovi iPhone a distanza di sole sei settimane dal debutto dei prodotti di Apple.

Apple

Smartphone