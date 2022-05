iPhone 13 Pro: la cover UFFICIALE Apple la paghi MENO di 20€

Se state cercando una buona cover per il vostro iPhone 13 Pro, sappiate che ci sono tante soluzioni sul mercato. Tuttavia, la migliore rimane sempre quella originale di Apple. Oggi abbiamo scovato quella in silicone e in colorazione rossa al miglior prezzo di sempre. Solo 19,90€ al posto di 55,00€. È un prezzo davvero fantastico e osservate bene che le altre tinte sono tutte più costose. Vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi e che ritorni al costo originario.

iPhone 13 Pro: la cover in silicone Apple è top a questo prezzo

In primo luogo sappiate che l’esterno è liscio e molto piacevole al tatto; si impugna bene e non rovina l’estetica del vostro melafonino. Di fatto, l’interno del case è in microfibra soffice e che protegge ogni millimetro del vostro telefono, anche la parte inferiore, solitamente più sensibile ai graffi e ai danni accidentali.

Si inserisce in un tap, si allinea alla perfezione ed è anche smart. Cosa significa? Semplice: è compatibile con lo standard MagSafe, oltre che con la ricarica wireless tradizionale. Se siete a corto di batteria, vi basterà appoggiare il device alla basetta certificata Qi e si ricaricherà in pochi istanti.

Nella scatola troverete solo la confezione; vi consigliamo di comprarla subito a 19,90€ perché un prezzo così, per una cover di ultima generazione originale Apple non si era mai visto. Se avete un iPhone 13 Pro silver poi, l’abbinamento sarà semplicemente meraviglioso.

Se volete anche il device poi, questo si trova, sempre su Amazon al prezzo di 1347,50€ nella versione da 512 GB di memoria e in colorazione Blue Sierra. Se volete fare un buon investimento, vi consigliamo di approfittarne ora. Grazie allo schermo OLED ProMotion, al SoC Apple Bionic A15, al 5G, alle fotocamere top, questo prodotto vi durerà per moltissimi anni e sarà sempre aggiornatissimo.

Buon divertimento con i vostri gadget della mela.

