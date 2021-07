Un modello di iPhone 13 Pro che compreresti al volo. Si tratta di quello comparso nell'ultimo video di uno dei più famosi canali YouTube dedicati solo all'argomento. Una proiezione del device che, effettivamente, riprende quanto si racconta nei rumor più recenti, dandogli però uno prospettiva concreta.

iPhone 13 Pro: uno spettacolo

Un trailer di introduzione immaginato, che però mette bene in vista tutte le principali nuove caratteristiche che dovrebbe avere iPhone 13: dal notch più piccolo, al potente processore, passando per il comparto fotografico.

Il design dello smartphone, come potrai intuire, non subisce grandi variazioni e menomale: questo gusto industrial è piaciuto tanto agli utenti ed è un bene che per un po' di generazioni caratterizzi i melafonini.

Il resto della clip, che mostra sia l'edizione standard di iPhone 13 Pro, che quella Max, lascio che sia tu a scoprirla e gustarla! Ti ricordo che, naturalmente, si tratta meramente di un concept video: vicino alla realtà delle attuali indiscrezioni, ma assolutamente privo di qualsivoglia forma di ufficialità.

