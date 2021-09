Manca una manciata di ore al lancio di iPhone 13 Pro e Pro Max, insieme alla versione standard e Mini. C'è ancora tempo per un ultimo – emozionante – video teaser delle versioni più performante. Un concept di 30 secondi appena, che ormai è super aderente alla probabile realtà: leak e indiscrezioni hanno lasciato pochissimo spazio all'immaginazione.

iPhone 13 Pro e Pro Max: l'ultimo esaltante video teaser

Le specifiche dei nuovi melafonini, sebbene non confermate in via ufficiale, ormai praticamente non sono più un segreto. I report che le hanno svelate si sono susseguiti a ritmo sempre più intenso.

Leggere però è ben diverso da vedere. Per questo, vale assolutamente la pena dare un'occhiata a questa clip. Solo una manciata di secondi, 30 in tutto, per vedere come – con ogni probabilità saranno i nuovi smartphone della mela morsicata. Protagonisti solo iPhone 13 Pro e Pro Max, quelle che avranno un comparto fotografico con 3 sensori e non solo: le differenze saranno diverse, come evidenziato dagli accessori già trapelati su Amazon.

Per scoprire tutti i dettagli sui nuovi iPhone 13, ricorda che l'appuntamento è per martedì – 14 settembre – a partire dalle 19 ora italiana. I nuovi smartphone top di gamma saranno presentati durante il tradizionale keynote settembrino e potrebbero non essere l'unica novità che Apple ha in serbo per gli appassionati della mela morsicata. Intanto, goditi l'esaltante video teaser (che ti ricordiamo essere meramente un concept).

