iPhone 13 Pro a prezzo speciale: fino a 240€ di sconto

Sai che ti dico? Se devi acquistare uno smartphone allora fallo in grande e non farti mancare nulla. Non c'è bisogno di acquistare un nuovo modello ogni due anni se ti porti a casa un prodotto avanzato e di prima qualità. Se poi sei fan di Casa Cupertino allora questa promozione su Amazon ti stuzzica proprio dal momento che ti permette di rendere tuo un perfetto iPhone 13 Pro a partire da 1099,00 euro. Infatti nonostante siano terminate le scorte, l'e-commerce ti permette di completare l'ordine e di creare una sorta di preordine: in questo modo paghi lo smartphone al prezzo più conveniente e appena torna disponibile, arriva a casa tua.

Le spedizioni sono completamente gratuite mentre il pagamento lo puoi effettuare anche con finanziamento.

iPhone 13 Pro: il tuo preferito a prezzo speciale

Tra i top di gamma attualmente sul mercato, iPhone 13 Pro strizza l'occhio agli utenti che desiderano il meglio tra le loro mani. Questo smartphone di Casa Cupertino ti fa praticamente sognare grazie a tutte le tecnologie che contiene all'interno.

In modo particolare ti offre un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che ti mostra ogni genere di contenuto in modo pressoché perfetto grazie anche alla presenza del ProMotion. Per andare più veloce che mai non poteva ch essere integrato il nuovissimo chip A15 Bionic che abbinato a un taglio di memoria che parte da 128 GB, ti fa sognare e non ti crea alcun problematica. Conta che puoi fare di tutto e di più: dalle applicazioni, alla creazione di contenuti e passando persino per il gaming mobile.

Ovviamente, per concludere, trattandosi di un prodotto così eccellente Apple non poteva che inserire un sistema fotografico di ultima generazione che integra all'interno la nuovissima Modalità Cinema con cui diventi un regista.

Non mancano caratteristiche come il Face ID, una batteria extra generosa, la connettività 5G e tanto altro ancora.

Preordina subito il tuo iPhone 13 Pro: