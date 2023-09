iPhone 13 Pro 256 GB in offerta a 809€ (ricondizionato Amazon Renewed )

Acquistare un nuovo iPhone ricondizionato diventa sempre più conveniente: con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, infatti, è possibile acquistare iPhone 13 Pro 256 GB al prezzo scontato di 809 euro. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare un modello “Pro” della gamma iPhone con 256 GB di memoria e un prezzo nettamente inferiore ai 1.000 euro. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 13 Pro 256 GB: ricondizionato e scontato su Amazon

La nuova offerta di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un iPhone 13 Pro 256 GB a un ottimo prezzo. I modelli Amazon Renewed sono garantiti per un anno e vengono proposti con condizioni “eccellenti” e, quindi, senza danni estetici visibili da una distanza di 30 centimetri e con una batteria che supera l’80% della capacità rispetto al nuovo.

Le specifiche tecniche sono, invece, le “solite” di iPhone 13 Pro, smartphone dalla grande affidabilità. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni.

Lato software, invece, troviamo il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Dal punto di vista tecnico, quindi, iPhone 13 Pro non ha punti deboli e rappresenta la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 Pro 256 GB al prezzo scontato di 809 euro. La promozione è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione è valida solo per un numero limitato di unità e per alcune colorazioni.

