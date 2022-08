iPhone 13 a un prezzo speciale: che spettacolo eBay

iPhone 13 è un ottimo smartphone, molto apprezzato dagli utenti. Il suo prezzo non è sempre abbordabile, ma per acquistarlo basta avere un po’ di pazienza e approfittare delle offerte che, con cadenza regolare, ne abbattono il costo.

eBay è un ottimo punto di approdo perché generalmente garantisce il miglior sconto sul mercato. Infatti, oggi stesso lo acquisti a soli 789,90 euro, invece di 939 euro. Tra l’altro, la versione in promozione è nella nuovissima colorazione verde.

Quindi hai l’occasione perfetta per ottenere questo meraviglioso iPhone 13 con spedizione gratuita e tutta la garanzia che fornisce eBay. Inoltre, scegliendo PayPal, potrai anche pagarlo in 3 rate a interessi zero e senza dover fornire alcuna garanzia come busta paga o simili.

iPhone 13: super offerta su eBay da cogliere al volo

iPhone 13 di Apple è uno smartphone iOS dalle prestazioni elevate. Il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici garantisce colori sempre reali e immagini dai dettagli formidabili. Inoltre, grazie ai bordi quasi inesistenti, sarai immerso nella scena.

La tecnologia True Tone è in grado di regolare la luminosità dello schermo a seconda della luce che ti circonda. I sensori a 360° garantiscono una visione sempre chiara, anche sotto la luce diretta del sole. Infine, il Ceramic Shield rende il vetro estremamente resistente a urti e graffi.

Anche il processore non è davvero niente male. Infatti, iPhone 13 monta il chip di Apple A15 Bionic che porta le prestazioni a un livello mai visto prima. Il multitasking sarà un vero e proprio gioco da ragazzi. Ogni cosa che farai sarà veloce, fluida e spettacolare.

Dulcis in fundo, la nuova batteria ha davvero i super poteri. Potrai utilizzare il tuo nuovo dispositivo senza doverti preoccupare che si scarichi. Grazie anche alla gestione efficiente dei consumi ti permetterà di mantenere la carica fino a fine giornata e oltre.

Non perdere altro tempo e acquista subito il nuovo iPhone 13 128GB a soli 789,90 euro, invece di 939 euro. Grazie a eBay puoi risparmiare parecchio su questo acquisto e con PayPal pagherai in 3 comode rate a interessi zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.