iPhone 13 a un prezzo spaziale è l'offerta del weekend su eBay

La settimana è finita, ma il weekend è ancora ricco di sorprese. Come questo fantastico Apple iPhone 13 5G 128GB che acquisti su eBay a soli 799,90 euro, invece di 939 euro. Un vero affare al miglior prezzo di sempre per il top di gamma uscito direttamente dalla casa di Cupertino. Elegante nella sua colorazione Mezzanotte, è sicuramente uno smartphone iOS di altissima qualità. Le novità per questo nuovo modello sono tante e si aggiungono al prezzo, uno dei motivi per cui non bisogna lasciarsi sfuggire questa occasione su eBay.

iPhone 13: il sogno di Apple che diventa realtà grazie a eBay

Un sogno che diventa realtà grazie a eBay e ai suoi prezzi sempre incredibilmente bassi. Infatti, oggi acquisti Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 799,90 euro, invece di 939 euro. Una super promozione che non conosce rivali e che deve essere subito colta al volo prima che le scorte di questo eccezionale modello si esauriscano.

Davvero tanta tecnologia unita a tanta potenza in questo incredibile smartphone iOS. Il suo chip A15 Bionic rende iPhone 13 il modello più veloce di sempre che unito alla nuova batteria diventa anche il più efficiente di sempre. Infatti, potrai sfruttare la sua lunga durata tutto il giorno e ogni giorno.

In più, si aggiunge anche il suo design elegante, ma robusto sotto tutti i punti di vista. Grazie al vetro Ceramic Shield potrai dormire sonni tranquilli perché il tuo nuovo compagno di vita non teme urti e pericoli. Inoltre resiste anche all'acqua, quindi potrai davvero portarlo sempre con te.

La fotocamera posteriore è un concentrato di precisione e tecnica. I tuoi scatti saranno perfetti grazie al nuovo ultra-grandangolo che mette in luce più dettagli e cattura il 43% in più di luce. Le tue inquadrature saranno sempre ferme anche se in movimento con la nuova stabilizzazione ottica sull'immagine.

Scegli il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB e mettilo nel carrello a soli 799,90 euro, invece di 939 euro. Lasciati sedurre da questa magnifica offerta di eBay e concediti qualcosa che hai sempre sognato. Il tuo nuovo smartphone ti sta aspettando!