iPhone 13: prezzo bomba su Amazon, è il nuovo minimo storico

iPhone 13 è protagonista di una nuova offerta Amazon che anticipa il Black Friday di qualche giorno. In questo momento, infatti, lo smartphone di Apple è ordinabile con un prezzo scontato di 499 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico sullo store. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili.

A questo prezzo, iPhone 13 diventa un vero e proprio best buy per tutti gli utenti interessati a un nuovo iPhone con un prezzo nettamente inferiore ai modelli più recenti. Per accedere alla promo, destinata a terminare a breve, basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13 a 499 euro su Amazon: è il best buy di oggi

Con iPhone 13 è possibile acquistare un ottimo smartphone, con un rapporto qualità/prezzo sempre più interessante. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, e per una fotocamera anteriore sempre da 12 Megapixel. Lo smartphone, nella versione in offerta, ha 128 GB di storage. Il sistema operativo è iOS 18, con costanti aggiornamenti da parte di Apple che garantisce un supporto software di primi livello al suo smartphone.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 da 128 GB al prezzo scontato di 499 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Lo smartphone è acquistabile tramite il box qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’opportunità giusta per poter mettere le mani su di un nuovo iPhone senza dover spendere troppo.