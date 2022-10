iPhone 13: prezzo ABBATTUTO su eBay con l'arrivo di iPhone 14

Goditi il meglio degli smartphone con iPhone 13 a soli 769,90, invece di 939 euro. Con questo ordine su eBay risparmi ben 170 euro. Un’occasione da prendere al volo visto che con PayPal è possibile pagarlo in 3 rate a tasso zero.

Con l’arrivo di iPhone 14 e la sua disponibilità negli innumerevoli e-Commerce, il prezzo del suo predecessore è caduto verso il basso. Infatti, su eBay lo trovi scontato all’inverosimile. Quasi vicino al suo minimo storico degli ultimi mesi.

Un vero affare visto che con il nuovo modello non c’è molta differenza. Potrai anche qui godere di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Le immagini sono davvero nitide e ricche di dettagli. I colori vivaci rendono ogni contenuto piacevole da vedere.

iPhone 13 scontato di 170€ su eBay

Grande affare su eBay dove acquisti il fantastico iPhone 13 a soli 769,90, invece di 939 euro. Approfittane subito perché a un prezzo simile si tratta di un vero e proprio affare da non perdere per nessun motivo. Ovviamente con spedizione gratuita.

Goditi tutta la potenza che solo Apple è riuscita a garantire con questo super smartphone iOS. Grazie al chip A15 Bionic tutto è veramente veloce e prestante. Qualsiasi interazione risulterà fluida e senza rallentamenti, anche con più app aperte e contemporaneamente in funzione.

Inoltre, con la tecnologia 5G vivrai un’esperienza di connessione dati davvero unica. Trasferimento dati, download, streaming, gioco online e navigazione saranno stabili, senza interruzioni e ultra rapidi. E grazie alla batteria ottimizzata e all’intelligenza artificiale, per una gestione intelligente, potrai utilizzare iPhone 13 per tutta la giornata e oltre.

Perciò, approfitta di questo prezzo. Acquista il tuo iPhone 13 a soli 769,90, invece di 939 euro. Selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero senza dover fornire alcuna garanzia per il finanziamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.