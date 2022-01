iPhone 13 è il nuovo premio di un sondaggio Unieuro

Purtroppo i cybercriminali non riposano mai e ogni giorno continuano a realizzare sempre nuove truffe ai danni dei più inesperti che cadono vittima delle loro trappole. Diversi utenti ci hanno segnalato una nuova email firmata Unieuro. In pratica, rispondendo a un sondaggio si dovrebbe ricevere in premio un nuovissimo iPhone 13. Ma c'è da fidarsi, molti si chiedono? Ovviamente no, si tratta di phishing, una tecnica che utilizza nomi famosi come esca per far credere al povero malcapitato che davvero è stato fortunato a ricevere quella mail. In realtà l'obiettivo di questi criminali del Web è molto più pericoloso di quanto si possa pensare.

iPhone 13 in regalo: attenzione al falso sondaggio Unieuro

Sono ancora troppi gli utenti convinti che finire in queste trappole costi solo una perdita di tempo. Su questo non ci piove, rispondere a una serie di domande merita il suo tempo, ma le conseguenze non si fermano a quei pochi minuti persi. Infatti, la tecnica del finto sondaggio ormai è antica. Si promette un premio, in questo caso si tratta di un iPhone 13 super richiesto e desiderato. Ciò facilita l'opera di convincimento rafforzata anche dal fatto che, a un primo sguardo, sembra essere stato organizzato proprio da Unieuro.

Peccato però che dietro questi contenuti, seppur con tanto di logo ufficiale, non c'è Unieuro. Al contrario troviamo cybercriminali esperti che, proprio grazie a quel semplice sondaggio che richiede solo un minuto, riescono a rubare i dati personali della vittima. Infatti, per poter ricevere il premio individuato in un iPhone 13, l'utente deve inserire le sue informazioni personali, compresa la carta di credito o di debito.

Sì, perché una volta completato il sondaggio, compare un gioco a premi dove, con soli tre tentativi, bisogna trovare il pacco regalo vincente che contiene l'iPhone 13. Tranquilli, si vince sempre al secondo tentativo ed è qui che avviene la truffa. Infatti, come per magia si viene reindirizzati su un'altra pagina che sembra essere stata realizzata, visto il logo, da Amazon.

Onestamente, poco ha a che fare con Unieuro e già questo dovrebbe servire a far nascere il dubbio. Inoltre, viene richiesto il pagamento 1,95 euro di spedizione per poter ricevere il premio.

Cosa sono poi pochi euro in confronto a un iPhone 13? Purtroppo però il regalo in omaggio non arriverà mai e i dati, compresi quelli della carta di credito, ora sono nelle mani dei cybercriminali grazie a questa terribile truffa phishing.