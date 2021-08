iPhone 13 arriverà a settembre, ormai sembra scampato il rischio di eventuali ritardi. Il gioiellino intanto continua a mostrarsi in alcuni video concept che ne immaginano un design impressionante. L'ultimo è da brividi: schermo ovunque in un guscio meraviglioso.

iPhone 13: così sarebbe uno spettacolo

Un concentrato di tecnologia, racchiuso in un design con schermo dappertutto, anche sui laterali. Il posteriore, sarebbe elefante e con un comparto fotografico che riprendere il design degli attuali melafonini.

Non voglio rovinarti la possibilità di godere di un modello di iPhone 13 che – probabilmente – non sarai mai ufficiale, ma che in effetti è una meraviglia. Di seguito, il video concept.

Quanto ai melafonini in arrivo quest'anno, è freschissima la notizia secondo la quale i top di gamma in arrivo per l'autunno non saranno in ritardo. Anzi: a quanto pare, è stato dato un importante boost alla produzione dei device. A questo punto, è lecito pensare che la nuova line-up arriverà entro la metà di settembre.

Apple

Smartphone