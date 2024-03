iPhone 13 al MINIMO STORICO su eBay: approfittane SUBITO

Grazie a eBay, proprio in questo momento e ancora per poco, acquisti il fantastico e mai superato Apple iPhone 13 128GB al suo minimo storico. Mettilo in carrello a soli 569,90 euro! Si tratta di un prezzo spettacolare per questo smartphone impressionate.

Infatti, le sue prestazioni sono pazzesche! Usalo quotidianamente senza rallentamenti né bug. L’offerta la trovi solo su eBay e hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero.

iPhone 13 128GB: ancora molto valido, una vera BOMBA

Apple iPhone 13 128GB è uno smartphone iOS ancora molto valido nonostante abbia qualche anno sulle spalle. Infatti, a dare spinta a questo telefono è il processore Apple A15 Bionic, sfruttato ancora sul nuovissimo iPad 10. In pratica puoi goderti app e giochi senza problemi e con una fluidità pazzesca.

Anche il multitasking è decisamente naturale. Con il display Retina XDR da 6,1 pollici hai immagini formidabili dai colori vivacissimi e dai dettagli pazzeschi. La doppia fotocamera scatta foto incredibili anche al buio. Sfrutta la sua batteria per usarlo tutto il giorno e oltre.

Acquistalo immediatamente a soli 569,90 euro. Tra l’altro, sempre con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 189,96 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.