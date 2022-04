iPhone 13 Mini vs iPhone SE (2022): chi ha la miglior autonomia?

Sappiamo tutti che Apple non ha cambiato l'estetica del nuovo melafonino di fascia media, l'iPhone SE (2022); tuttavia, l'hardware è nuovo di zecca. Oltre al SoC Bionic A15 e ai 4 GB di memoria RAM, troviamo un modem 5G e una batteria aumentataa 2048 mAh.

Ad ogni modo, se confrontiamo i due “piccoli” della casa, iPhone 13 Mini e SE (2022), quale dei due modelli ha la maggiore autonomia? In effetti, non è facile da dirlo. Personalmente, vengo da iPhone 12 Mini e odiavo la sua batteria; con SE 3 che ho in prova adesso invece, la batteria regge un giorno con il mio utilizzo. Ma ora, togliendo di mezzo i dati soggettivi, notiamo un test effettuato da uno youtuber che pone a paragone i due nuovi smartphone dell'OEM americano.

iPhone 13 Mini vs SE (2022): una sfida “mini”

Spoiler: notiamo che l'iPhone 13 mini è riuscito a vincere il test fatto da Brandon Butch. In questo esame sono stati coinvolti anche i “vecchi” iPhone 12 e XR.

L'iPhone SE (2022) ha ottenuto un risultato di 5 ore e 16 minuti;

l'iPhone 13 mini ha registrato un'autonomia con schermo acceso di 5 ore e 55 minuti.

Lo YouTuber ha dichiarato che l'app della fotocamera su SE 2022 ha influito sull'autonomia. Ad ogni modo, la cella energetica è diversa, quindi il test va preso un po' con le pinze.

iPhone SE (2022): specifiche tecniche

Display IPS 326 ppi da 4,7 pollici (1334 x 750 pixel), rapporto di contrasto 1400:1, luminosità massima 625 cd/m2;

Chip Bionic 5 nm a sei core A15 (2 core ad alte prestazioni e 4 ad efficienza) con architettura a 64 bit, GPU a 4 core, motore neurale a 16 core;

Opzioni di archiviazione da 64 GB, 128 GB e 256 GB;

iOS 15;

Dual SIM (nano + eSIM);

Certificato IP67

Fotocamera grandangolare da 12 MP (f/1.8), stabilizzazione ottica dell'immagine, flash True Tone, registrazione video 4K a 60 fps, Slo‑mo 1080p a 240 fps;

Snapper selfie da 7 MP con apertura f/2.2, registrazione video 1080p;

Touch ID;

Altoparlanti stereo integrati;

Dimensioni: 138,4 × 67,3 × 7,3 mm;

Peso: 144 g;

5G (sub‑6 GHz), LTE di classe Gigabit, 802.11ax Wi-Fi 6 con 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC con modalità lettore, GPS con GLONASS;

Batteria da 2018 mAh.

Poi, grazie allo sviluppatore Moritz Sternemann, abbiamo scoprto che gode di 4 GB di RAM,

