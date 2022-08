iPhone 13 Mini: piccolo anche nel prezzo su eBay

Lasciati travolgere da un’offerta superlativa che trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Acquista il nuovo Apple iPhone 13 Mini a soli 669,90, invece di 839 euro. Un’occasione d’oro per questo modello che è davvero eccezionale.

Infatti, iPhone 13 Mini è piccolo solo nelle dimensioni, ma non nelle prestazioni. Il chip A15 Bionic è un vero successo perché mette il turbo a tutto quello che fai con questo device. Velocità e stabilità sono all’ordine del giorno e il multitasking è super fluido.

La batteria, anche se ridotta, garantisce una durata lungo tutto il giorno e oltre. Puoi quindi dimenticarti le continue cariche o l’incubo di trovarti senza smartphone perché improvvisamente scarico, con quell’avviso antipatico: “Hai meno del 10% di batteria”.

iPhone 13 Mini: grandi prestazioni, piccole dimensioni

Tutto è stato concentrato in un dispositivo piccolo, ma pratico da portare sempre con sé. Apple iPhone 13 Mini a soli 669,90, anziché 839 euro, non è solo un vero e proprio affare, ma un regalo di eBay. Tra l’altro, se scegli PayPal puoi pagarlo in 3 rate a interessi zero e senza dover fornire alcuna garanzia al mini finanziamento.

Grazie ai suoi 128GB di memoria interna potrai installare tutte le app che vuoi. Inoltre, avrai tanto spazio per le tue foto, i video e tutti i contenuti multimediali che desideri. Portarlo con te è davvero facile. Infatti, pesa solo 140 grammi.

Spesso solo 7,65 millimetri, sta in tasca senza nemmeno risultare esteticamente fastidioso. La scocca in alluminio chirurgico oltre a essere antibatterica e anallergica è resistente. In più, il Ceramic Shield del display Super Retina XDR rende il vetro tra i più forti del mercato.

Con i suoi 5,4 pollici, lo schermo restituisce immagini sempre curate nei minimi dettagli. I colori così reali, il suono così immersivo e la luminosità sempre perfetta, grazie al True Tone, garantiscono il massimo dell’immersione in qualsiasi cosa stai guardando.

Afferra al volo questa speciale opportunità. Si tratta di un’occasione davvero irripetibile. Metti nel carrello il nuovo Apple iPhone 13 Mini a soli 669,90, invece di 839 euro. Questo prezzo lo trovi solo su eBay dove risparmi ben 170 euro e con PayPal paghi in 3 rate Tasso Zero.

