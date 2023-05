iPhone 13 Mini: ora è PICCOLO anche il PREZZO, su eBay a soli 589€

Vai su eBay e risparmia acquistando il fantastico iPhone 13 Mini a soli 589,90 euro, invece di 839 euro. Come puoi ottenere uno sconto così alto, pari a 250 euro? Semplice, mettilo nel carrello e poi, nella sezione Codici Sconto del Modulo di Pagamento, inserisci il Coupon MAGGIO23EDAYS. In un attimo ottieni un extra sconto di 100 euro sul prezzo già promozionato in partenza.

Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa in questa promozione, con spedizione veloce entro 3 giorni dall’ordine. Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

iPhone 13 Mini: quanta potenza in uno smartphone da 5,4 pollici

Apple iPhone 13 Mini è uno smartphone iOS davvero speciale. Realizzato per chi non ama le “padelle”, ma vuole un telefono che per dimensioni sia comodo da portare sempre con sé. Il suo display da 5,4 pollici garantisce massima portabilità e comodità estrema per poter svolgere tutte le funzioni che ti servono da uno smartphone. Dotato di chip A15 Bionic hai dalla tua potenza, fluidità e stabilità per app e giochi sempre rapidi e reattivi, anche in multitasking.

Grazie al display Super Retina XDR hai immagini dai colori vivi e reali con dettagli sempre perfetti. Scatta le tue foto migliori con questo bolide e conservale per ricordo o caricale sui tuoi social per fare invidia a tutti i tuoi amici. Approfitta di questa occasione. Mettilo ora in carrello inserendo MAGGIO23EDAYS così da acquistarlo a soli 589,90 euro. Puoi anche pagarlo in 3 rate tasso zero con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.