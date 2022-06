iPhone 13 Mini: MAI VISTO a questo prezzo (FOLLIA di Amazon)

Telefono top di casa Apple e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 13 mini che oggi, grazie a ai saldi di Amazon, si porta a casa ad un prezzo semplicemente straordinario.

Addirittura, le spedizioni sono incluse nel prezzo e sono super veloci; se l’ordinata entro poche ore, sarà a casa vostra domenica 26 giugno. Il prezzo che potete vedere su Amazon è di 687,64€ al posto di 839,00€. Capite bene che c’è un risparmio pari al 18% sul costo di listino in più, volendo, potete acquistarlo ora e pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit Line di Cofidis.

iPhone 13 mini: a questo prezzo è un regalo

Inutile dirvi che a questo prezzo è davvero un regalo perché onestamente, non ci aspettavamo di vederlo con un simile risparmio in così poco tempo. Pensate che questo è il costo medio a cui si trova il modello precedente, il 12 mini. È disponibile in diverse colorazioni ma quella in sconto è la Mezzanotte o quella azzurra.girovagando su Amazon, ci siamo accorti che anche la versione verde è disponibile e si trova al medesimo prezzo quindi avete anche un’ampia scelta.

Ci sono 128 GB di memoria disponibili, lo schermo è un’unità OLED Super Retina XDR da 5,4”. Questo è uno degli smartphone più compatti di sempre, nonché uno dei più potenti del mercato, grazie anche il processore di ultima generazione Apple Bionic che garantisce prestazioni fulminee.

La fotocamera è dotata di sensori fantastici, che consentono di registrare video in 4K HDR, ma ci sono tante altre chicche software come: il Dolby Vision, la modalità Cinema, il super slow-motion, gli stili fotografici e molto altro ancora. Concludiamo affermando che l’autonomia è degna di nota e vi consente di arrivare a cena con un utilizzo medio-intenso.

A 687,64€, questo è un telefono da non lasciarsi sfuggire. Siate veloci, non sappiamo quanto durerà ancora questa promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 mini : tutti i prezzi

Amazon rappresenta la miglior opzione per accedere a Apple iPhone 13 mini a prezzo scontato: l'offerta contiene infatti il prezzo a 54,9€.

Di seguito tutte le offerte al momento accessibili