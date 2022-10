iPhone 13 Mini su eBay ti costa 110€ in meno

Ottima offerta su eBay che ti permette di acquistare il fantastico Apple iPhone 13 Mini a soli 729,90 euro, invece di 839 euro. Un’occasione unica se stai cercando uno smartphone piccolo solo nel prezzo e nelle dimensioni.

La sua specialità è quella di essere super portatile. Grazie al display da 5,4 pollici sta comodamente in tasca senza disturbare. Nondimeno, le dimensioni ridotte dello schermo non rinunciano a contenuti ricchi di dettagli.

Insomma, sarà un piacere utilizzare iPhone 13 Mini. Potenza e stabilità sono di casa con Apple. E poi a questo prezzo così allettante, non acquistarlo sarebbe proprio un vero peccato. Perciò affrettati e non lasciare che gli ultimi pezzi finiscano in un attimo.

iPhone 13 Mini: dimensioni ridotte, ma cuore potente

Nonostante iPhone 13 Mini sia piccolo nelle dimensioni, il suo cuore è davvero potente. Approfittane subito e acquistalo a soli 729,90 euro, invece di 839 euro. Questa offerta la trovi solo su eBay e potrai pagarla in 3 comode rate a tasso zero con PayPal.

Grazie al chip A15 Bionic tutto sarà più fluido e veloce. Il multitasking sarà all’ordine del giorno. Avrai la possibilità di utilizzare più app contemporaneamente senza che nemmeno una rallenti i suoi processi. Inoltre, anche i giochi con la grafica più esigente gireranno efficientemente.

Con la rete 5G anche download, trasferimento dati, streaming, gioco online e navigazione saranno più veloci, stabili e senza interruzioni. Metti al sicuro tutti i tuoi dati. Nessuno potrà accedere al tuo iPhone 13 Mini grazie alla tecnologia di sblocco Face ID.

Infine, la super batteria di cui è dotato questo smartphone iOS garantisce un utilizzo, anche intensivo, per tutto il giorno e oltre. Quindi dimenticati della batteria scarica, sarà solo un brutto e lontanissimo ricordo.

Afferra al volo questa promozione. Vai su eBay e acquista subito l’ottimo Apple iPhone 13 Mini a soli 729,90 euro, invece di 839 euro. Si tratta di un’offerta unica che puoi anche decidere di acquistare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.