iPhone 13 mini (128 GB): se ami i compatti non puoi non averlo (solo 749€ su Amazon)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; se amate gli smartphone compatti e odiate i cosiddetti “padelloni”, non potete non prendere in considerazione l’acquisto dell’iPhone 13 mini che, nella sua iterazione color Midnight, con 128 GB di memoria interna, si porta a casa al prezzo speciale di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

iPhone 13 mini: ecco perché dovete comprarlo ora

Lo smartphone di Apple è un vero portento; è dotato di specifiche al top, come un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, ha 128 GB di storage (non espandibile, ovviamente) e troviamo una batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica. La ricarica inoltre, avviene rapidamente grazie alla connessione Lightning, ma c’è anche la wireless charging e la tecnologia MagSafe. Lo schermo poi, è un pannello OLED da 5,4 pollici con cornici sottili, notch di piccole dimensioni e luminosità elevata. Si tiene benissimo in mano ed è perfetto se amate i device piccoli, compatti e tascabili. Il frame è interamente realizzato in alluminio e c’è una back cover in vetro, mentre il comparto fotografico, allocato sulla parte posteriore del dispositivo, è composto da due sensori da 12 Megapixel ciascuno.

iPhone 13 mini viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non manca la garanzia di un anno con il costruttore, quella di due anni con il rivenditore e la possibilità di beneficiare anche del reso gratuito (in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti) entro un mese dall’acquisto. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso.