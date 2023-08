iPhone 13 mini (128 GB): il RE dei compatti in super sconto su Amazon (-11%)

Se sei alla ricerca di un dispositivo innovativo, compatto ma potentissimo, magari ad un prezzo vantaggioso, iPhone 13 Mini è proprio ciò che farà al caso tuo. A soli 749,00€ invece di 839,00€, questa offerta esclusiva non puoi lasciartela sfuggire. Se ami i telefoni tascabili, approfittane adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

iPhone 13 mini (128 GB): a questo prezzo è un best buy

iPhone 13 mini ti offre la potenza di un top di gamma in un corpo compatto e maneggevole. Con il processore A15 Bionic, avrai prestazioni incredibili e una fluidità incredibile. È un gioiellino perfetto per chi cerca la massima comodità senza rinunciare alle alte prestazioni.

Le tue fotografie e i tuoi video avranno un look incredibile grazie alla fotocamera avanzata del dispositivo. Potrai scattare istantanee nitide e luminose, catturando i momenti più speciali con una qualità straordinaria. Avrai poi un’esperienza visiva immersiva grazie al display Super Retina XDR del device. Con colori vibranti, un contrasto elevato e una luminosità straordinaria, potrai vedere i tuoi contenuti preferiti in modo nitido e dettagliato, inoltre il telefono garantisce un’ottima autonomia grazie all’efficienza energetica del processore A15 Bionic e alle ottimizzazioni del software. Non manca il classico modem 5G per una navigazione ultra veloce e con il Face ID i tuoi dati saranno protetti e al sicuro.

Acquistando il device da Amazon potrai contare su un servizio clienti sempre disponibile; rispetto al costo di listino risparmierai l’11% e avrai diritto a tanti vantaggi in più. Come non citare la consegna celere e immediata, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non lasciarti sfuggire iPhone 13 mini a soli 749,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.