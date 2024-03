iPhone 13 mini (128 GB): bastano 749€ per farlo TUO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple e non amate i “padelloni”, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPhone 13 mini, un prodotto piccolo e compatto ma che promette prestazioni di tutto rispetto in un form factor super tascabile. Grazie agli sconti folli di Amazon si potrà portare a casa all’incredibile cifra di soli 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Non dimenticate che questo gioiello è dotato di una scheda tecnica esagerata, con un processore Apple Bionic A15 con modem 5G che assicura performance da top di gamma, ha uno schermo OLED da 5,4 pollici Retina XDR con cornici sottili e notch di piccole dimensioni e il comparto fotografico è composto da ottiche pazzesche e superlative da 12 Megapixel ciascuna. Sono tanti i motivi per cui conviene prenderlo adesso ma se amate i telefoni “tascabili” ma potenti, questo farà sicuramente al caso vostro. Il modello in sconto ha 128 GB di memoria ed è in colorazione “Midnight”; prendetelo ora.

iPhone 13 mini: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un top di gamma in tutto e per tutto; come detto, ha uno schermo OLED Super Retina XDR da 5,4 pollici con notch che cela la selfiecam e i sensori allocati al di sotto, ha cornici sottili e il frame del dispositivo è in alluminio. La back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless, oltre che la tecnologia MagSafe. La batteria di questo iPhone 13 mini è molto buona e promette un giorno di autonomia con una singola carica, ma non finisce qui.

iPhone 13 mini con 128 GB di memoria interna viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. A soli 749,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.