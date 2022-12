iPhone 13 al MIGLIOR prezzo? Vai su eBay, è un'opera d'arte

Fai l’affare del giorno grazie a eBay. Oggi metti nel carrello l’ottimo Apple iPhone 13 a soli 819 euro, invece di 939 euro. Si tratta del miglior prezzo attualmente sul mercato. Il vantaggio è quello di acquistare un prodotto top di gamma risparmiando 120 euro. Tutto questo grazie all’uscita del nuovo modello, Apple iPhone 14. Quindi non perdere tempo, la quantità disponibile è limitata.

Apple iPhone 13 in questo momento è un vero e proprio best buy. Dotato dell’ultimo chip di Apple, A15 Bionic, promette e mantiene performance eccellenti. Provalo tu stesso, rimarrai stupefatto della sua potenza unita a una velocità senza pari. Il multitasking è di casa e ogni app o gioco, anche i più impegnativi, girano una bellezza su questa macchina. Insomma qualità-prezzo al top.

iPhone 13: risparmia 120€ acquistando un super smartphone iOS

Diciamoci la verità. In questo momento Apple iPhone 13 è il miglior acquisto rispetto anche al suo successore. Primo assoluto per un prezzo fantastico e una qualità che non teme confronti. Le novità di iPhone 14, se confrontate con lui, non giustificano un prezzo così alto. Perciò fai la scelta giusta: risparmia scegliendo la qualità. Goditi il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici.

Sappi anche che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Mettilo nel carrello a soli 819 euro.

