Secondo quanto si apprende da un'analisi condotta in queste ore, sembra che il potenziale di vendita dei nuovi iPhone 13 possa superare le aspettative degli investitori.

In una nota pubblicata oggi, JPMorgan afferma che Apple è destinata a invertire la sottoperformance rispetto all'S&P 500 di anno in anno nella seconda metà del 2021, mentre la società si prepara a lanciare la nuova gamma di melafonini il prossimo autunno. Si legge chiaramente:

La pressione al rialzo sui volumi per la serie iPhone 12, la storica sovraperformance nel periodo luglio-settembre in vista dell'evento di lancio e ulteriori catalizzatori in relazione alla sovraperformance dei volumi di iPhone 13 rispetto alle aspettative degli investitori inferiori implicano un allestimento molto interessante per il azioni nella seconda metà dell'anno e quindi si aspettano che le azioni AAPL superino materialmente il mercato più ampio nel 2H21.