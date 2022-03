iPhone 13: le nuove colorazioni sono pazzesche

Apple annuncia due nuove colorazioni per iPhone 13 e 13 Pro. In entrambi i casi si tratta di due nuove varianti di verde, disponibili a breve in vendita.

iPhone 13, la gamma di colori si amplia

Due nuove varianti di colori per la gamma di melafonini top del momento. Due varianti di verde, che andranno ad ampliare il già corposo range a disposizione.

Nello specifico, si tratta della colorazione verde scuro per iPhone 13 e 13 Mini e di un verde molto più leggero (Alpine Green) per il modello Pro e Pro Max.

Entusiasmo da parte di Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple:

“Le persone amano il design di iPhone 13 Pro e iPhone 13, e siamo entusiasti di svelare le nuove magnifiche finiture verde alpino e verde, che si uniscono alla vasta gamma di bellissimi colori per la famiglia iPhone 13. Questi nuovi colori danno ai clienti ancora più scelta quando acquistano il proprio iPhone, e non vediamo l’ora che le persone possano sfruttare appieno le caratteristiche offerte dalla famiglia iPhone 13, come le prestazioni senza precedenti del chip A15 Bionic, i nostri migliori sistemi di fotocamere, enormi miglioramenti dell’autonomia della batteria per le esigenze di tutti i giorni, 5G veloce, robustezza straordinaria e tanto altro.”

I due nuovi device saranno disponibili in preordine a partire dal prossimo 11 marzo con consegna dal 18 marzo. I prezzi restano invariati anche per le nuove colorazioni.

