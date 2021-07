L'iPhone 13 godrà di velocità wireless incredibili; il merito? Sarà tutto del Wi-Fi 6e. Purtroppo però, i ruotier consumer che sfruttano tale tecnologia sono ancora pochi in commercio e hanno tutti un costo alquanto elevato.

iPhone 13 avrà il supporto al Wi-Fi 6e, a quanto pare

Diverse fughe di notizie e indiscrezioni sull'iPhone 13 sono emerse da diverso tempo oramai e ora alcune nuove informazioni suggeriscono che Apple potrebbe dare al suo prossimo melafonino un grande aumento della velocità wireless grazie al supporto aggiuntivo per Wi-Fi 6e. Secondo un recente rapporto emerso da DigiTimes, sembra che una manciata di fornitori tra cui Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor Company e Visual Photonics Epitaxy Comp siano pronti per ricevere ingenti guadagni a causa della domanda di Apple per i componenti relativi al nuovo modulo Wi-Fi.

Questa è la specifica Wi-Fi più recente e avanzata ed è stata ufficialmente approvata dalla Wi-Fi Alliance nel 2020. A differenza dei precedenti standard che funzionavano su bande 2,5 Ghz o 5 Ghz, il Wi-Fi 6e utilizza la banda 6 GHz relativamente non congestionata per fornire velocità dati massime fino a 9,6 Gbps. (Detto questo, è importante ricordare che la velocità della tua rete Wi-Fi domestica sarà ancora in gran parte limitata dal livello di servizio che stai ricevendo dal vostro provider.)

Aggiungendo questa feature all'iPhone 13, l'azienda di Cupertino seguirebbe le medesime mosse fatte da rivali come Samsung, che all'inizio di quest'anno ha incluso il Wi-Fi 6e sulla line-up Galaxy S21.

Mentre i router con tale tecnologia (di cui avrete bisogno per sfruttare veramente le velocità massime del nuovo flagship della mela) sono ancora piuttosto costosi, aggiungendo il supporto per il Wi-Fi 6e all'iPhone 13, l'azienda di Cupertino potrebbe aiutare a promuovere un'adozione più ampia per l'ultimo standard emerso in commercio. Si vocifera che questo possa aiutare a ridurre i prezzi dei router e degli accessori in futuro.

Oltre a tutto questo, si ipotizza che, fra gli altri miglioramenti in arrivo sui nuovi device, troveremo batterie più capienti, frequenze di aggiornamento di 120Hz, una tacca più piccola per il Face ID, fotocamere migliorate e altro ancora. E con tutte queste caratteristiche, sembra che Apple sia piuttosto ottimista riguardo alle potenziali vendite per la nuova gamma di prodotti in arrivo. Secondo Bloomberg, la compagnia di Tim Cook avrebbe chiesto ai suoi fornitori di produrre 90 milioni di iPhone di nuova generazione nel 2021, il che rappresenta un aumento del 20% rispetto le 75 milioni di unità prodotte nel 2020.

