iPhone 13: la domanda aumenta... grazie a Samsung!

iPhone 13: domanda al top per via della carenza di device Samsung

Secondo l'ultimo rapporto di ricerca Wave7, la carenza globale di chip sta ottenendo una maggiore quota di mercato grazie alla crisi degli smartphone Samsung negli Stati Uniti. Ciò è dovuto alla scarsità di telefoni Galaxy di fascia alta, che ha contribuito a far aumentare la domanda per l'iPhone di Apple 13.

La ricerca è stata condotta come un sondaggio con 40% dei principali vettori, vale a dire Verizon, AT&T e T-Mobile. Questo rapporto mirava a fare luce sulle vendite di smartphone di ottobre da parte dei provider sopra menzionati negli Stati Uniti.

Secondo il 65% dei rappresentanti del negozio, la domanda per la serie iPhone 13 è più alta nel mese di ottobre rispetto alla domanda per iPhone 12 per lo stesso mese dell'anno scorso.

Il mese scorso, il melafonino ha rappresentato il 72% delle vendite di smartphone di Verizon, mentre Samsung ha rappresentato il 23%. Per AT&T, questo numero era del 76% a favore delle vendite di iPhone, rispetto al 20% delle vendite di terminali coreani. Anche le vendite di T-Mobile hanno favorito Apple, con il 66% degli iDevice venduti contro il 26% dei dispositivi Galaxy.

La disponibilità dell'iPhone 13 è migliorata a partire dal 20 novembre, con un sacco di scorte in magazzino per il modello base della line-up. Le date di spedizione del 13 Pro e del 13 Pro Max sono state anticipate a dicembre.

L'iPhone 13 Pro Max è stato eletto come il miglior modello della gamma, responsabile del 20% delle vendite su Verizon e AT&T e del 13% su T-Mobile. D'altra parte, il Galaxy S21 Ultra è stato il telefono più venduto per Samsung nel mese di ottobre. I rappresentanti affermano che il 13 Pro Max e i telefoni con schermi più grandi stanno andando bene poiché vengono utilizzati per le videoconferenze e per il telelavoro durante la pandemia.

Con i modelli Samsung che iniziano a scarseggiare, i rappresentanti di T-Mobile hanno dichiarato che stanno offrendo sei modelli OnePlus come alternative Android a Samsung.

