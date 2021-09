Secondo quanto riferito, la funzione di comunicazione satellitare del nuovo iPhone 13 potrebbe essere disponibile soltanto in alcuni Paesi del mondo.

iPhone 13: cos'è la comunicazione satellitare?

Di recente, un rinomato analista ha suggerito che la serie iPhone 13 di Apple supportare la comunicazione satellitare LEO (low-earth-orbita), consentendo così agli utenti di comunicare tramite messaggi e telefonate anche quando la copertura cellulare non è disponibile. Essendo una feature così unica, presenta una serie di limitazioni. È stato suggerito che i melafonini venduti in alcuni mercati potrebbero non godere di questa opzione.

Secondo i rapporti, la funzione satellitare di emergenza funzionerà solo in aree che non hanno una presenza cellulare ed è ulteriormente ristretta a pochi paesi. Anche se Apple prevede di distribuire la caratteristica un po' ovunque per democratizzare la comunicazione satellitare, sono ancora lontani anni luce dalle sue effettive potenzialità. È stato ulteriormente chiarito che non sarà possibile utilizzare il device come telefono satellitare per effettuare chiamate in qualsiasi parte del mondo senza copertura cellulare.

Avere questa funzione a bordo è un compito noioso e richiede hardware che non è ancora del tutto sviluppato; pertanto si apprende che avrà costi elevati. Inoltre, questo accenderà sicuramente una rivolta tra i gestori di telefonia mobile e Apple.

Apparentemente, l'azienda sta lavorando su due modi in cui questa funzione potrebbe essere integrata; da un lato, gli iPhone 13 potranno trasmettere brevi messaggi di emergenza, dallìaltro potrannoinviare segnali di soccorso SOS, inizialmente tramite iMessage, per contattare un servizio di emergenza o amici stretti senza alcun segnale cellulare. durante un momento di crisi.

Questo, tuttavia, l'opzione sarà un po' lenta e potrebbe richiedere uno o due minuti per ricevere un segnale; richiederà agli utenti di iPhone 13 di essere all'aperto per essere funzionante al 100%. Insomma, capite bene che i limiti sembrano essere più numerosi delle potenzialità.

La line-up iPhone 13 dovrebbe essere svelata ufficialmente a settembre e dobbiamo ancora scoprire se Apple introdurrà realmente questa funzione o meno. Staremo a vedere.

