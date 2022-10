iPhone 13 in SUPER SCONTO su Amazon: da comprare SUBITO

Come tutti di voi sapranno oramai, la serie iPhone 14 è in vendita già da diverso tempo; tuttavia, mentre i modelli Pro sono andati Sold-Out in pochissimi giorni, le iterazioni vanilla non vanno poi così bene in termini di vendita e spedizioni. Il Plus è un batteryphone ma questa sua caratteristica (l’autonomia spaziale) non ha conquistato i cuori degli utenti. La variante vanilla è stata quasi un flop visto che Apple è stata costretta a diminuirne la produzione per via della domanda molto, molto bassa e i Pro/Pro Max invece, sono introvabili a causa di una richiesta esagerata. Cosa vi consigliamo quindi?

Il nostro consiglio è quello di prendere seriamente in considerazione iPhone 13, il top dello scorso anno. È un best buy e, ammettiamolo, è identico a nuovo modello. Ha perfino lo stesso processore e il medesimo design. Lo trovate in super sconto a soli 807,00€ nella versione con 128 GB di memoria interna, ovviamente su Amazon.

iPhone 13: il re del mercato in super offerta

Comprarlo su Amazon è poi un vantaggio su tutti i fronti: lo smartphone è eccezionale (non ha certo bisogno di presentazioni) e prendendolo da questo sito avrete innumerevoli vantaggi. Ve li elenchiamo di seguito.

Gode della garanzia di Apple per un anno; per qualsiasi guasto o problematica vi basterà recarvi in un Apple Store per ricevere tutta l’assistenza della casa produttrice.

C'è anche la garanzia di Amazon per ben due anni : questo significa che per qualsiasi problema vi basterà chiamare o messaggiare con i tecnici esperti del sito per ricevere l'aiuto che vi serve.

: questo significa che per qualsiasi problema vi basterà chiamare o messaggiare con i tecnici esperti del sito per ricevere l’aiuto che vi serve. C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

È un telefono top su tutti i fronti; è perfetto e costa veramente poco. Solo 807,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device.

