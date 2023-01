iPhone 13: in SCONTO su Amazon è da PRENDERE SUBITO (anche in 12 rate)

Continuano le offerte per gli smartphone di Apple che, dopo il periodo di Natale, tornano disponibili su Amazon: oggi è il turno di iPhone 13, probabilmente lo smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo di tutta la gamma Apple garantendo le stesse prestazioni di iPhone 14 ad un prezzo decisamente ridotto.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 807 euro invece di 939 euro. Si tratta di uno sconto di ben 132 euro che rende decisamente più vantaggioso l’acquisto dello smartphone, nella variante da 128 GB.

In offerta ci sono diverse colorazioni tra cui scegliere. Da notare anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 67 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. La promozione è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto.

iPhone 13: ora in sconto su Amazon conviene ancora di più

La scheda tecnica di iPhone 13 ha tutte le carte in regola per garantire performance ottimali per un lungo periodo di tempo. Lo smartphone può contare su di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale oltre che sul SoC Apple A15 Bionic. Ci sono anche due fotocamere posteriore da 12 Megapixel, di cui una ultra-grandangolare. Non manca l’ottimizzazione di iOS e la possibilità di sfruttare a pieno l’intero ecosistema di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 807 euro invece di 939 euro. L’offerta si estende a diverse colorazioni. Per sfruttare la promozione è possibile è possibile seguire il link che trovate di seguito. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 67 euro, sempre senza interessi, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.