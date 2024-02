iPhone 13 in sconto a 619€ su Amazon: è l'OFFERTA TOP di oggi (anche a rate)

È il momento giusto per acquistare iPhone 13. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 619 euro grazie a una nuova offerta Amazon che consente anche l’acquisto in 5 rate mensili per tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. La promozione riguarda diverse colorazioni dello smartphone e rappresenta un’occasione imperdibile per acquistare il nuovo iPhone. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13: a questo prezzo è un best buy

Con iPhone 13 è possibile acquistare uno smartphone completo, veloce e sempre più conveniente. Il rapporto qualità/prezzo è alle stelle e per tantissimi utenti la promozione in corso rappresenta un’occasione davvero imperdibile, considerando il taglio di prezzo garantito.

Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, lo stesso di iPhone 14 e 14 Plus, oltre a una doppia fotocamera posteriore e al sistema operativo iOS, appena aggiornato all’ultima versione disponibile.

Lo smartphone di Apple rappresenta, in questo momento, un acquisto consigliato. Con una spesa ridotta è possibile acquistare un nuovo iPhone completo e veloce, ideale per la maggior parte degli utenti. La promozione in corso, quindi, è da cogliere al volo da tutti gli utenti che intendono acquistare un iPhone senza spendere troppo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 619 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni e di completare l’acquisto anche con pagamento in 5 rate. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.