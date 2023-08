iPhone 13 in offerta a 689€: è il BEST BUY di oggi (anche a rate)

iPhone 13 è oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone con un prezzo più accessibile. Grazie alla nuova offerta eBay, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 689 euro per la variante da 128 GB. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto pagando con PayPal e, quindi, optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida per le colorazioni Nero, Bianco, Blu e Rosa (vi basta cliccare sul nome della colorazione per accedere all’offerta).

iPhone 13 in offerta a questo prezzo è da prendere subito

Dal punto di vista tecnico, iPhone 13 non ha nulla da invidiare a iPhone 14. Entrambi gli smartphone, infatti, utilizzano lo stesso SoC, ovvero il chip Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, e possono contare su di un display OLED da 6,1 pollici oltre che una doppia fotocamera posteriore. L’ottimo iPhone 13 è aggiornato all’ultima versione di iOS e sarà ampiamente supportato nel corso dei prossimi anni.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 689 euro con la possibilità di scegliere tra le colorazioni:

Per tutte le varianti c’è la possibilità di pagare con PayPal. Grazie a quest’opportunità, è possibile completare l’acquisto scegliendo il pagamento in 3 rate senza interessi. Si tratta di una promozione valida solo per un breve periodo di tempo. Le unità disponibili a prezzo scontato, infatti, sono poche ed è meglio completare subito l’acquisto per non farsi sfuggire l’affare.

