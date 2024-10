iPhone 13 in offerta a 522€: è l'affare del giorno

Con iPhone 13 si va sul sicuro ed è possibile acquistare uno smartphone Apple dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con un risparmio netto rispetto ai modelli più recenti e con ottime prestazioni generali. Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 522 euro, grazie al risparmio aggiuntivo garantito dal codice sconto TECHWEEK24, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13: ora il prezzo è giusto

La scheda tecnica di iPhone 13 comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, lo stesso utilizzato anche da iPhone 14 e 14 Plus. Tra le specifiche ci sono anche due fotocamere posteriori e 128 GB di memoria interna. Lo smartphone di Apple è dotato di iOS 18, con aggiornamenti costanti per il sistema operativo che si arricchisce sempre con nuove funzionalità. Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con un prezzo più accessibile rispetto a quello dei modelli più recenti, la scelta giusta di oggi non può che essere iPhone 13, ora disponibile al prezzo giusto.

Grazie all’offerta eBay e al codice sconto TECHWEEK24, in questo momento, è possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 522 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo.