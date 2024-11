iPhone 13 in offerta a 499€: è lui il best buy del Black Friday Amazon

Le offerte del Black Friday di Amazon continuano e la promo di oggi ha come protagonista iPhone 13. Lo smartphone di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 13: la scelta giusta a questo prezzo

Con iPhone 13 si va sul sicuro ed è oggi possibile acquistare un nuovo smartphone di qualità con un prezzo contenuto. Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A15 Bionic, un chip in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone di Apple è dotato anche di 128 GB di storage oltre che di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Scegliere iPhone 13 è la soluzione giusta per chi ha bisogno di un nuovo iPhone con un ottimo rapporto qualità/prezzo. A fronte di una spesa contenuta, infatti, è possibile ottenere uno smartphone di qualità, con un software aggiornato e prestazioni elevate. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 128 GB al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. L’offerta in questione vale solo per alcune colorazioni dello smartphone di Apple. Per poter sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.