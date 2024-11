iPhone 13 in offerta a 479€: è il best buy di oggi

iPhone 13 è protagonista di una nuova offerta eBay e, grazie al codice sconto PSPROTT24, è ora disponibile al prezzo scontato di 474 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate. Lo smartphone è ora disponibile al nuovo minimo storico. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo iPhone con una spesa contenuta rispetto a quanto richiesto per gli ultimi modelli, come iPhone 16. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 13: ora è un vero best buy

Con iPhone 13 si va sul sicuro grazie a un comparto tecnico ottimo e a un supporto software costante da parte di Apple. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il SoC Apple A15 Bionic, una garanzia di buone prestazioni per la fascia di prezzo.

La scheda tecnica si completa con una doppia fotocamera posteriore e con il sistema operativo iOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. Lo smartphone è dotato di 128 GB di storage e può sfruttare il Face ID.

iPhone 13 è oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone da meno di 500 euro e che non intendono ricorrere al mercato dell’usato che può nascondere diverse insidie.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24 è ora possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 474 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.