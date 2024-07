iPhone 13: il prezzo cala ancora con QUEST'OFFERTA, è da prendere subito

iPhone 13 si conferma un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone con un prezzo contenuto ma con la possibilità di sfruttare prestazioni ottimali. Grazie alla nuova offerta eBay, disponibile solo per un breve periodo, iPhone 13 è ora disponibile al prezzo scontato di 539 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi scegliendo PayPal. Si tratta di un affare vero che può essere sfruttato premendo sul box qui di sotto. La consegna è gratuita.

iPhone 13 è un best buy: ora il prezzo è giusto

Con iPhone 13 è possibile sfruttare l’ottimo SoC Apple A15 Bionic, una garanzia di prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi un display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone è aggiornato all’ultima versione di iOS e può contare su di un supporto software al top. Considerando il prezzo a cui viene proposta, la versione da 128 GB di iPhone 13 è ora un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca del miglior iPhone da acquistare con una spesa contenuta.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 539 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello per completare l’ordine. La consegna è sempre gratuita e lo sconto è valido solo per un breve periodo.