iPhone 13 vs Google Pixel 6: chi si deprezza più velocemente?

Ogni prodotto realizzato dall’uomo e messo in commercio teme la sfida del tempo, soprattutto per quanto riguarda il valore commerciale attribuitogli dopo un dato lasso di tempo dalla sua presentazione sul mercato. Lo stesso vale per gli smartphone (soprattutto per gli smartphone!) e una nuova ricerca di mercato condotta da SellCell mette in comparazione il deprezzamento dell’iPhone 13 con Google Pixel 6. I nuovi smartphone di Google, a distanza di poco più di due mesi dalla presentazione degli smartphone di fascia alta di Apple, hanno subito un deprezzamento maggiore rispetto al competitor del colosso di Cupertino.

A quanto ammonta il deprezzamento di Google Pixel 6 rispetto l’iPhone 13?

Entrando nel dettaglio della ricerca di mercato, scopriamo che a distanza di un mese dal lancio gli iPhone 13 si sono deprezzati in media del 24,9%, contro una svalutazione media dei Google Pixel 6 pari al 42,6% del loro valore iniziale. Da quel momento in poi gli smartphone dell’azienda di Tim Cook hanno recuperato il 3,1% rispetto al primo mese, ma in definitiva si evince che i device di Apple reggono meglio il loro valore rispetto quelli realizzati da Google. Infine, prendendo in esame i modelli Pixel 6 da 128 GB e l’iPhone 13 mini da 128 GB, rispettivamente i modelli più “economici” in vendita, il device di Google ha perso meno valore rispetto allo smartphone di Apple ma comunque con una svalutazione superiore – 36,6% rispetto al 26,9%.

