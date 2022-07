iPhone 13: FOLLIA estiva, fallo tuo al minor prezzo su Amazon

Non giriamoci intorno: iPhone 13 è lo smartphone del momento. Mancano ancora diversi mesi all’arrivo dei nuovi iPhone 14 eppure, questo dispositivo continua a vendere come se fosse stato presentato ieri. Alla fine poi i motivi per comprare questo telefono sono davvero tantissimi. Parliamo di un gadget che gode di un processore incredibilmente potente, vanta specifiche tecniche da urlo e presenta un’estetica molto, molto elegante. Ci sono fotocamere incredibili Che sono capaci di registrare video in 4K HDR, ma le novità non finiscono qui. È un flagship pensato per i Content Creator, visto che presenta perfino la modalità cinematica che garantisce video in alta risoluzione con sfondo sfocato professionale. Oggi, questo gioiellino si trova a soli 819,00€ nella versione da 128 GB in colorazione galassia (quella bianca e argentata, per intenderci).

iPhone 13: la nostra scelta

E qualche mese fa ho acquistato iPhone 13 su Amazon ed allora non me ne sono mai pentito. Questo è un telefono incredibile che è stato in grado di supportarmi in ogni operazione del mio quotidiano, e anche nei lunghi viaggi in cui avevo bisogno di una camera compatta da vlog per documentare quello che stavo facendo.

Ammetto di aver girato perfino dei video di qualità professionale, postprodotti a dovere con i vari software di Adobe, E di essere riuscito a tirar fuori contenuti strepitosi.

Lo schermo OLED mi ci fa innamorare ogni giorno che lo guardo; e così risoluto e nitido da far quasi paura, con neri assoluti e profondi e una brillantezza che non mi sarei mai immaginato. La tacca è stata ridotta e adesso il display appare molto più accattivante.

819,00€ non sono sicuramente pochi per un device ma sono più che equilibrati per un dispositivo di questa portata.

Tra le altre cose, devo dire che la batteria mi ha supportato anche nei momenti più difficili, non lasciandomi mai a secco. L’autonomia è eccezionale, superiore a quella dell’iPhone 12 del 2020 che era oltremodo interessante.

Lo sconto qui è davvero sfizioso; pensate che di listino costa 939,00€. Le spedizioni poi, sono incluse nel prezzo. Fateci un pensierino, perché questo telefono è meraviglioso. Ci sono anche altre colorazioni sconto quindi date un occhio ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.