iPhone 13 in ERRORE di prezzo, va a ruba su eBay

Continuano le pazzie su eBay che, con un errore di prezzo, ha fatto crollare il costo di uno degli smartphone più amati e acquistati quest’anno. Metti nel carrello l’ottimo Apple iPhone 13 a soli 759,90 euro, invece di 939 euro.

Un prezzo così non si era mai visto. E con PayPal puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero. Non dovrai fornire nessuna garanzia a conferma del finanziamento, ma solo selezionare la funzionalità offerta da PayPal.

Apple iPhone 13 è una vera forza della tecnologia. Con il suo display Super Retina XDR ti mostra una realtà su schermo meglio di come la vedresti con i tuoi stessi occhi. Sarai completamente immerso nella scena e anche una semplice lettura sarà così piacevole da non voler fare altro.

iPhone 13 fa emozionare: super sconto su eBay

Grandi emozioni su eBay che ha lanciato una promozione davvero imperdibile. Il fantastico Apple iPhone 13 ora è tuo a soli 759,90 euro, invece di 939 euro. Un’offerta al cardiopalma da non perdere. Sbrigati però perché siamo agli ultimi pezzi.

iPhone 13 è impermeabile all’acqua e alla polvere. Non teme gli utilizzi più estremi grazie al potente chip A15 Bionic. E con la tecnologia 5G trasferimento dati, download, gioco e streaming sono veloci, immediati e stabili.

Insomma, la rivoluzione è nelle tue mani. Potrai portare le sue prestazioni oltre ogni livello limite. Il multitasking sarà così fluido da lasciarti a bocca aperta. Il gioco online diventerà il tuo pane quotidiano e non perderai nemmeno un frame.

L’ampio display da 6,1 pollici non ti farà rimpiangere nessun altro smartphone. Inoltre, la tecnologia Ceramic Shield rende il vetro ancora più resistente di tutti quelli in commercio della stessa categoria. Perciò non teme nemmeno gli urti accidentali.

Approfitta subito di questo errore di prezzo commesso da eBay. Acquista l’eccezionale iPhone 13 a soli 759,90 euro, invece di 939 euro. Fai un affare invidiabile ora che sei ancora in tempo e pagalo in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

