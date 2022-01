Apple terrà un evento in primavera: cosa aspettarci?

Secondo Mark Gurman, Apple probabilmente terrà un evento virtuale a marzo o aprile per annunciare iPhone SE 3 e i nuovi portatili e desktop della gamma Mac.

Apple: iPhone SE 5G e non solo; ecco cosa vedremo

Secondo quanto riferito, l'OEM di Cupertino sta già pianificando il suo primo evento del 2022. Secondo un nuovo rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha attualmente in programma di organizzare un evento a marzo o aprile per annunciare un nuovo modello di iPhone SE con connettività 5G.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Gurman scrive che è probabile che la mela terrà un evento virtuale a marzo o aprile, in base a ciò che ha sentito dalle fonti:

Apple si prepara per il suo primo evento virtuale del 2022. Il primo evento virtuale di Apple del 2022 arriverà tra pochi mesi e probabilmente si svolgerà a marzo o aprile, mi è stato detto. Cosa dobbiamo aspettarci? Probabilmente un nuovo iPhone SE, almeno. È stato all'inizio della pandemia di Covid-19 nell'aprile 2020 che Apple ha inaugurato l'attuale iPhone SE.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo evento, il giornalista scrive che il focus dello show sarà sul nuovo midrange. A conferma di rapporti provenienti da fonti come Ming-Chi Kuo, Gurman afferma che questo SE sarà visivamente simile all'attuale modello (che è sua volta basato sull'iPhone 8). Le modifiche arriveranno sotto forma di aggiornamenti interni: vedremo, per la prima volta, un nuovo chip Bionic e modem per le reti di quinta generazione.

Apple sta anche lavorando al suo prossimo round di computer con Apple Silicon; ci aspettiamo un nuovo Mac Pro, un nuovo MacBook Air e altro ancora. Resta da vedere se questi device verranno annunciati o meno in questo evento di marzo/aprile.

Gurman ipotizza che il secondo evento dell'anno di Apple sarà il WWDC a giugno. Qui, è probabile che Apple svelerà iOS 16 (Sydney), tvOS 16 (Parigi), macOS 13 (Roma) e watchOS 9 (Kincaid), ma non si sa ancora quali nuove funzionalità potrebbero arrivare con questi aggiornamenti.

Infine, il giornalista di Bloomberg scrive che è “quasi certo che la Worldwide Developers Conference 2022 sarà virtuale per il terzo anno consecutivo“.