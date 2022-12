Acquista iPhone 13 su eBay e risparmi 190€

Sbrigati a far tua una super offerta firmata Cyber eDays. Corri su eBay e acquista l’ottimo Apple iPhone 13 a soli 749,90 euro, invece di 939 euro. Con questo ordine risparmi la bellezza di 190 euro. Chi ti offre uno sconto simile? Però devi sbrigarti perché si tratta degli ultimi pezzi e il sold out è dietro l’angolo.

Non ti dimenticare che con eBay puoi anche selezionare PayPal come metodo di pagamento. Questo ti permette di pagare in 3 comode rate a tasso zero l’acquisto a partire da soli 249,96 euro al mese. Niente male vero? Il tuo nuovo smartphone iOS è tra le tue mani e puoi pagarlo un po’ alla volta.

iPhone 13: tanta potenza a un prezzo incredibile su eBay

Apple iPhone 13 è un concentrato di bellezza e potenza oggi a un prezzo decisamente conveniente. Su eBay lo acquisti risparmiando 190€, ma devi sbrigarti perché le scorte si stanno esaurendo velocemente. In più hai anche la garanzia eBay. Perciò se non ricevi l’oggetto sarai rimborsato.

Goditi uno smartphone top di gamma davvero veloce. Grazie al chip A15 Bionic, lo stesso che monta anche il nuovo nato iPhone 14, è un vero fenomeno. Il multitasking sarà un gioco da ragazzi e tutto sarà così fluido da lasciarti senza fiato. Inoltre, con il display Super Retina XDR da 6,1 pollici ogni immagine è una vera opera d’arte.

Scopri una batteria che ti accompagnerà lungo tutta la giornata e oltre. La doppia fotocamera posteriore ti assicura scatti sempre perfetti e la fotocamera frontale selfie eccezionali per i tuoi social. Quindi non perderti questa incredibile occasione. Acquista ora iPhone 13 a soli 749 euro, invece di 939 euro.

Concludiamo col ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.