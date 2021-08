TSMC è il principale fornitore di Apple; la recente contaminazione da gas ha colpito il suo impianto di produzione di chip più avanzato. Potrebbero esserci, di fatto, dei seri problemi con i futuri iPhone 13 e MacBook di nuova generazione.

iPhone 13 subirà un ritardo? Forse sì, forse no

Di fatto, potreste non conoscere Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ma sicuramente userete gadget che hanno i loro chip. In effetti, è l'unico fornitore di semiconduttori per i vari dispositivi Apple. Ora, Nikkei Asia sta segnalando che un impianto di TSMC è stato colpito dalla contaminazione da gas.

La fabbrica interessata, Fab 18, produce i processori per i nuovi gadget Apple, inclusi quelli per l'iPhone 13 e per i nuovi i MacBook Pro. Il tempismo non è eccezionale, poiché proprio ora Apple e i suoi partner si stanno preparando per la produzione di massa in vista dei suddetti articoli in vista dei consuenti eventi autunnali.

“Alcune linee di produzione TSMC nel South Taiwan Science Park hanno ricevuto determinati gas da fornitori ritenuti contaminati. Questi sono stati rapidamente sostituiti con altre forniture di gas“, ha detto la società sia a Nikkei Asia che a Reuters. La società ha anche notato che sta effettuando operazioni di follow-up per garantire che la qualità della produzione non venga ulteriormente compromessa. La buona notizia è che TSMC afferma che – ad oggi – non crede che ciò avrà una grande influenza sulle operazioni.

La notizia è un po' inquietante considerando che siamo attualmente nel bel mezzo di una carenza globale di chip. Mentre il presidente Joe Biden ha promesso di affrontare il problema, le aziende di semiconduttori, tra cui TMSC, hanno avvertito che tale crisi potrebbe durare per l'intero 2022. Il CEO di Intel Pat Gelsinger ha recentemente affermato di ritenere che la carenza peggiorerà nella seconda metà di quest'anno. Il funzionario ha anche suggerito che potrebbe benissimo passare un anno o anche due anni prima che le cose tornino alla normalità.

Finora, Apple è stata relativamente illesa dalla carenza di chip rispetto ad altri produttori di dispositivi, ma sembra che la fortuna si stia esaurendo. In una chiamata agli utili all'inizio di questa settimana, il CEO Tim Cook ha avvertito che le vendite di iPhone e iPad sarebbero state influenzate da “vincoli di offerta”. Sebbene la società non abbia approfondito l'impatto della carenza sulle vendite di iPhone, il CFO di Apple Luca Maestri ha affermato che si aspetta che la crisi “sarà maggiore di quella che abbiamo sperimentato durante il trimestre di giugno“.

