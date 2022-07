iPhone 13 è l'affare del giorno: prezzo TOP su Amazon

Uno dei migliori smartphone che si possano acquistare oggi su Amazon è sicuramente l’iPhone 13. Vi parliamo spesso di questo dispositivo perché è davvero incredibile ed è stato in grado di scuotere il mercato in un periodo (quello che stiamo vivendo da diversi mesi) in cui vi è un calo delle spedizioni in generale.

iPhone 13: il game changer

Il dispositivo infatti presenta caratteristiche di punta, fotocamera incredibile è un prezzo tutto sommato concorrenziale. Si sa che i prodotti di Apple fanno storia a sé ma questo in particolare, è uno dei migliori gadget che si possono acquistare al momento.

iPhone 13 è lo smartphone per tutti, in grado di soddisfare le esigenze dei Content Creator ma anche di coloro che cercano un prodotto affidabile e duraturo nel tempo.

Sicuramente è un telefono che può fare la differenza su tanti fronti, ma quello che è essenziale sapere è che è velocissimo, ha una batteria che dura un giorno e mezzo e che si ricarica rapidamente. La ricarica, a proposito, può essere via cavo, wireless o MagSafe.

Non tutti sapranno poi che questo dispositivo è un cameraphone di alto livello, in grado di realizzare clip video di qualità cinematografica in 4K HDR e di scattare fotografie in altissima risoluzione anche di notte. Lo schermo invece, è qualcosa di magnifico: OLED da 6,1“, compatto ma risoluto, nitido e con colori vibranti.

Dulcis in fundo, l’ammiraglia in questione garantisce performance uniche; se amate giocare ai videogames da mobile troverete in questo device un prezioso alleato. Sarà vostro a 957,00€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Amazon Prime. È un prezzo speciale per chi compra il modello con ben 256 GB; questa è un’offerta su tutti i fronti, ma vi invitiamo ad essere veloci. Non sappiamo se il costo tornerà al suo status originale nei prossimi giorni o nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.