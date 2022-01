iPhone 13 è in FORTE SCONTO su Amazon (Minimo Storico)

Il nuovo iPhone 13 si trova in offerta su Amazon a 845,50€, con uno sconto del 10% e un risparmio di quasi 100 euro rispetto al prezzo iniziale. Si tratta della colorazione (PRODUCT) RED con 128GB di memoria interna, Amazon garantisce la consegna del prodotto entro qualche settimana dalla ricezione dell'ordine.

I dispositivi Apple in colorazione rossa hanno una particolarità, la società di Cupertino devolve in beneficenza parte dei guadagni derivanti dalla vendita degli iPhone (PRODUCT) RED. Oltre alla nobile causa, il nuovo 13 è sicuramente il più apprezzato tra gli iPhone presentati nel 2021, un dispositivo equilibrato che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo e rappresenta un buon passo in avanti rispetto al precedente modello.

Dotato di un display OLED di estrema qualità, il design di iPhone 13 riprende quanto visto con la serie 12, modificando alcuni dettagli estetici, come la posizione delle fotocamere posteriori e le dimensioni della tacca notch, leggermente ridotte sul nuovo modello.

Con l'intera line-up 2021, Apple ha scelto di concentrare le forze sul comparto fotografico, proponendo un sistema valido in lungo e in largo. Questo 13 è in grado di scattare foto di eccellente qualità e di registrare video in 4K ben stabilizzati, tanto da poter sostituire tranquillamente una fotocamera compatta.

Oggi l'ottimo iPhone 13 in colorazione rossa è disponibile su Amazon a 845,50€, con un forte sconto di quasi 100 euro rispetto al prezzo di listino. È il prezzo più basso di sempre per questa versione del nuovo smartphone Apple.