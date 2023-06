iPhone 13: è ancora lui il BEST BUY del giorno

Uno degli smartphone di Apple più apprezzati e venduti dell’ultimo periodo è sicuramente iPhone 13. Il device, che è stato un campione di vendite sin dal suo esordio (e continua ad esserlo anche oggi), si presenta come un’ammiraglia compatta dalle alte prestazioni e dal design unico. Sono tanti i motivi per cui conviene comprarlo adesso su Amazon. Dopo tutto questo tempo, è un best buy su tutta la linea. Costa pochissimo (solo 779,00€) nella sua iterazione Galassia con 128 GB di memoria interna.

Pensate che il modello successivo (iPhone 14) è del tutto simile e ha caratteristiche pressoché invariate rispetto alla generazione precedente, ma costa decisamente di più. A soli 779,00€, con le spese di spedizione comprese nel prezzo, non potete lasciarvelo sfuggire. Siate veloci prima che terminino le scorte o prima che finisca l’offerta.

iPhone 13 (128 GB): un peccato non acquistarlo

Come detto, grazie al noto portale di e-commerce americano avrete diritto alla consegna celere e gratuita, tutti i prezzi includeranno l’IVA, sappiate che si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Creditline di Cofidis, ma non solo. Per gli account abilitati segnaliamo che si può dividere l’intera cifra del prodotto in cinque pratiche soluzioni a tasso zero. Mica male, vero? Con Apple avrete diritto ad un anno di garanzia valida in tutti gli Apple Store del mondo, con Amazon invece, avrete accesso a due anni di assistenza tecnica.

Questo smartphone è un vero gioiello, dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici super resistente con notch al seguito, cornici contenute e con una luminosità eccezionale. Il frame è in alluminio riciclato e la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless e MagSafe. Ottimo il comparto fotografico con due sensori di punta che girano video in 4K HDR Dolby Visionò. A soli 779,00€ questo è un super best buy, non lasciatevelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.