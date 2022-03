iPhone 13 e 13 Pro in VERDE dal vivo: MERAVIGLIOSI è dir poco

Il nuovo video pubblico in rete da un tipster italiano ci fornisce un primo sguardo alle nuove colorazioni nuovi colori verde e verde alpino per iPhone 13 e iPhone 13 Pro svelate durante il keynote “Peek Performance” di due giorni fa,

Seguendo una tradizione iniziata nel 2021, questa settimana l'OEM di Cupertino ha introdotto dei nuovi colori per iPhone nell'evento di primavera. L'azienda ha presentato solo un nuovo colore viola per iPhone 12 l'anno scorso, ma adesso ha introdotto due colorazioni inedite per ‌iPhone 13‌ e ‌iPhone 13 Pro‌: un verde standard e un verde alpino.

iPhone 13 e 13 Pro: uno sguardo da vicino

Un video pubblicato su Twitter ci ha offerto uno sguardo hands-on alle nuove opzioni di colore. La tinta per i modelli standard della line-up 2021 offre un verde corposo, quasi scuro, simile al “Green Forest”, mentre l'Alpine Green per le iterazioni Pro è più chiaro e più simile al Midnight Green che abbiamo visto nel 2019 su iPhone 11 Pro e 11 Pro Max (a nostro avviso, uno dei più belli di sempre).

I clienti in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e di altri 30 altri paesi e regioni potranno preordinare ‌‌iPhone 13 Pro‌‌ e 13 Pro‌‌ Max in verde alpino e ‌‌iPhone 13‌‌ e 13‌‌ mini in verde, a partire dalle 14:00 di domani, venerdì 11 marzo, con disponibilità a partire da venerdì 18 marzo.

Segnaliamo che sotto la scocca – anche sul versante estetico – i device sono assolutamente identici ai modelli lanciati a settembre: presentano la medesima configurazione hardware e un comparto fotografico di punta con due o tre sensori (a seconda della variante). Tutto è al suo posto e non ci sono differenze cruciali.

Se possiamo essere onesti, noi speriamo ancora in una tinta “Nero Ardesia” come quella che avevamo su iPhone 5 nel lontano 2012: onestamente, l'abbiamo ancora nel cuore e speriamo in un suo ritorno, prima o poi.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi

Amazon è in questa fase il miglior canale per far proprio Apple iPhone 13 con il maggior sconto disponibile: il prezzo offerto è pari a 29,99€.

Tutte le offerte accessibili ad oggi, raccolte in una pratica tabella di facile consultazione.