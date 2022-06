iPhone 13 da 512 GB: sconto PAZZO mai visto prima di 350€

Uno degli smartphone più interessanti negli ultimi mesi è sicuramente l’iPhone 13. Stando a quanto dichiarano i dati di vendita, questo è uno dei device più apprezzati dell’utenza; i motivi sono anche ovvi, anche perché parliamo di un telefono di punta proposto ad un prezzo davvero intrigante. Oggi poi, nella sua versione con 512 GB, non si può portare a casa soldi 936,50€. Il prezzo originario sarebbe di 1289 €, quindi capite bene che c’è un risparmio di 350 € (e anche più) immediato.

Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon, questo quindi vi garantisce la massima affidabilità e tutte le garanzie del caso. Inoltre, c’è la possibilità di acquistarlo ora e di pagarlo in comode rate con il servizio di Credit line di Cofidis. C’è la garanzia Per ben due anni e l’assistenza clienti sette giorni su sette.

iPhone 13: perché acquistarlo?

iPhone 13 è semplicemente unico, grazie al suo display super retina XDR da 6,1”, alle sue fotocamere Premium da 12 megapixel che vantano stili fotografici, smart HDR quattro, una Night mode unica e possono perfino girare i video in 4K Dolby Vision.

Il processore, l’A15 Bionic, garantisce prestazioni fulminea in ogni contesto; è perfetto sia per il gaming così come per l’uso lavorativo e i 512 GB disposizione permettono di installare tantissime applicazioni, ma anche di conservare innumerevoli foto, video e canzoni. Se volete fare un buon investimento per il futuro, questo è il prodotto da comprare.

936,50€ al posto di 1289,00€ È una cifra sicuramente elevata, ma non così tanto se rapportata alla qualità del dispositivo stesso; inoltre lo sconto di 350 € ce lo fa amare. Sappiate che non vale per tutti i modelli presenti in commercio. Infatti, l’unica colorazione sconto è quella azzurra. Ovviamente questo il prezzo senza AppleCare plus; con la garanzia AppleCare Plus vi costerà 1105,50€.

Voi cosa ne pensate? Sarà il vostro prossimo telefono? Fateci sapere come vi troverete e soprattutto, se lo acquisterete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.