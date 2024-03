iPhone 13 da 256 GB in offerta a un OTTIMO PREZZO su Amazon (anche in 5 rate)

Con iPhone 13 è possibile acquistare un ottimo iPhone ma con una spesa ridotta. Grazie alla nuova offerta Amazon, inoltre, è possibile puntare sulla versione da 256 GB, decisamente più “comoda” rispetto alla versione da 128 GB. Questa versione è ora proposta al prezzo scontato di 788 euro (si tratta del minimo per iPhone 13 256 GB su Amazon), con possibilità di pagare in 5 rate senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che anche la versione da 128 GB è in sconto.

iPhone 13 da 256 GB è in offerta su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 13 è ottima e non ha bisogno di presentazioni. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre che il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista. Da notare anche la doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS, con supporto software garantito ancora per molti anni. C’è anche il Face ID per lo sblocco sicuro. Lo smartphone ha 256 GB di storage, risultando particolarmente comodo da utilizzare anche per archiviare foto e video.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 13 256 GB al prezzo scontato di 788 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere allo sconto è sufficiente seguire il link seguente e poi scegliere la versione da prendere dello smartphone. In questo momento, inoltre, anche la versione da 128 GB è in sconto.