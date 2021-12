iPhone 13: da 19,99€ con WINDTRE, ecco come!

In questi giorni è on-air lo spot di WINDTRE relativo al nuovo iPhone 13 di Apple disponibile a partire da meno di 20 euro al mese. Vediamo come funziona tale promo.

WINDTRE iPhone 13: i dettagli

Lo smartphone in questione non ha di certo bisogno di presentazioni. Grazie alle promozioni WINDTRE è possibile acquistare il nuovo flagship di casa Apple a partire da 19,99 euro al mese. La réclame in onda nei principali canali nazionali è la seguente:

Come acquistare iPhone 13 con WINDTRE?

Le principali offerte per avere il nuovo smartphone della casa di Cupertino sono le seguenti:

La prima promo, Di Più Unlimited 5G Easy Pay che gode di Giga Illimitati in 5G, minuti illimitati verso tutti, 200 minuti verso l’Estero e 200 SMS, prevede anche l’acquisto del device in questione a soli 19,99 euro. In pratica, la rata comprensiva di promo e rata telefono è pari a 49,98 euro mensili.

In alternativa, è possibile rateizzare l’iPhone 13 anche con altre due promo con un costo mensile minore rispetto alla tariffa flagship che abbiamo visto poc’anzi.

Ad esempio, con la Di Più Full 5G Christmas Edition Easy Pay a 14,99 euro mensili che include 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS è possibile aggiungere lo smartphone a 26,99 euro al mese.

Con la medesima rata mensile, è possibile anche scegliere di attivare la Di Più Lite 5G che offre 50 Giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a soli 12,99 euro al mese.

iPhone 13 con WINDTRE è disponibile senza anticipo con finanziamento per 30 mesi.

Costi ed altro

Il costo di attivazione delle tre promo Di Più che abbiamo visto sinora è di 6,99 euro una tantum. Oltre a questo è previsto un addebito di 4,99 euro per l’apertura del piano rateale.

